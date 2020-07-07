Фонд содействия капремонту выплатит жителю Каменска-Уральского более 100 тыс. рублей за повреждения автомобиля из-за упавшего кирпича

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2021. Свердловский областной суд оставил без изменений решение Синарского районного суда Каменска-Уральского о выплате Региональным фондом содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области более 100 тыс. руб. владельцу автомобиля за повреждения от упавшего кирпича.
Как сообщает пресс-служба облсуда, в марте прошлого года мужчина припарковал автомобиль Toyota Auris у своего дома в Каменске-Уральском. На его машину с крыши дома упал кирпич. В результате у автомобиля разбилось стекло на крышке багажника, появились вмятины и сколы. Согласно заключению экспертов, стоимость восстановительного ремонта без учета износа машины составила 146 тыс. 300 руб. Экспертиза обошлась мужчине в 3 тыс. руб.
В доме автовладельца в это время выполнялись работы по капремонту: отбивке штукатурки, ремонту кирпичной кладки и оштукатуриванию вентиляционных труб на крыше. Многоквартирный дом обслуживает ООО «Управляющая компания «Дирекция единого заказчика» («УК «ДЕЗ»), с которым фонд содействия капремонту заключил договор. Согласно ему, «УК «ДЕЗ» должна была контролировать строительные работы в доме.
Мужчина подал иск в Синарский районный суд Каменска-Уральского к ООО «УК «ДЕЗ» и фонду капремонта о возмещении ущерба, взыскании судебных расходов. Он просил взыскать с ответчиков солидарно стоимость восстановительного ремонта — 146 тыс. 300 руб., расходы на оплату услуг оценщика — 3 тыс. руб. и 15 тыс. руб. — на оплату услуг представителя.
Синарский районный суд частично удовлетворил исковые требования автовладельца. С Фонда в пользу истца взыскан материальный ущерб с учетом износа автомобиля — 87 тыс. 918 руб., расходы по оплате услуг представителя — 12 тыс. руб., по оплате услуг эксперта — 3 тыс. руб., госпошлина — 2 тыс. 479 руб.
Однако фонд содействия капремонту не согласился с решением суда и принес на него жалобу в Свердловский областной суд, в которой просил принять по делу новое решение об отказе в удовлетворении к нему исковых требований.
В итоге судебная коллегия по гражданским делам согласилась с выводами суда первой инстанции и оставила его решение без изменений.
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