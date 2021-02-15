Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 4,8%

По состоянию на 18 февраля в Свердловской области официально зарегистрировано 101 тыс. 816 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 17 февраля число безработных составляло 103 тыс. 398 человек. Таким образом, за последние сутки показатель сократился на 1 тыс. 582 человека.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 4,8%.