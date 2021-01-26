Глава Екатеринбурга и гендиректор «Россети Урал» обсудили развитие электросетевой инфраструктуры города

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2021. Сегодня состоялась рабочая встреча главы Екатеринбурга Алексея Орлова и генерального директора компании «Россети Урал» Владимира Болотина, в ходе которой обсуждалось развитие электросетевой инфраструктуры города. Об этом сообщает департамент по связям с общественностью энергокомпании.



Владимир Болотин подчеркнул, что в 2020 году компания «Россети Урал» — «Екатеринбург» расширила зону обслуживания. Энергетики приняли на оперативное и техническое обслуживание электросетевые объекты Академического — будущего восьмого района Екатеринбурга. В работу было принято 57 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, более 120 км линий электропередачи 0,4-20 кВ.







В ходе встречи также были рассмотрены вопросы реализации инвестиционной программы «Россети Урал» на территории Екатеринбурга. Инвестиционная программа компании разработана с учетом планов развития территории города, технического состояния электрических сетей, значимости объектов электроснабжения. Объем финансирования инвестиционной программы на 2021 год составляет порядка 2,5 млрд руб. Из приоритетных объектов — модернизация подстанции 110 кВ «Горный Щит». Реконструкция энергообъекта проводится для повышения надежности и качества электроснабжения более 6 тыс. жителей поселков Горный Щит и Полеводство, а также садоводческих товариществ и около 20 социально значимых объектов. Проект модернизации данного центра питания входит в утвержденную губернатором Свердловской области «Схему и программу развития электроэнергетики Свердловской области на период 2021-2025 гг».



В рамках встречи были затронуты вопросы подготовки екатеринбургского электросетевого комплекса к проведению Всемирных студенческих игр 2023 года. Владимир Болотин отметил, что компания «Россети Урал» уже начала подготовку электросетевого комплекса Екатеринбурга и Свердловской области к проведению спортивного мероприятия мирового уровня. Специалистам компании предстоит выполнить колоссальный объем работ с целью надежного внешнего электроснабжения объектов спортивной и социальной инфраструктуры. В 2020 году специалисты «Россети Урал» — «Екатеринбург» успешно завершили работы по технологическому присоединению ГАУ «Академия волейбола Н. В. Карполя». Академия стала первым объектом, который возведен в рамках подготовки к Всемирным студенческим играм 2023.







Подводя итоги встречи, Алексей Орлов подчеркнул, что благодаря эффективной работе энергетиков все социально значимые объекты мегаполиса обеспечены надежным и бесперебойным электроснабжением.



«Совместная работа по повышению инвестиционной привлекательности столицы Урала будет непременно продолжена. Выстроенный конструктивный диалог в сфере синхронизации планов развития города и электросетевой инфраструктуры позволит более эффективно выполнять эти задачи», — подчеркнул А. Орлов.



Фото предоставлены Управлением по связям с общественностью «Россети Урал»