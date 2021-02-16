Пандемия ускорила цифровизацию банков

В Екатеринбурге состоялась пресс-конференция, посвященная итогам развития банковского сектора Свердловской области в 2020 году. Участники мероприятия сошлись во мнении, что пандемия коронавируса стала мощным катализатором цифровизации финансовых сервисов и услуг.



Директор по развитию розничного бизнеса СКБ-банка Алексей Луценко сказал, что 2020 год вынудил финансово-кредитные организации подстраиваться под новые реалии.



«Главный тренд 2020 года — ускорение цифровизации. Многие людей, которые раньше никогда не пользовались различными онлайн-сервисами, интернет-магазинами, дистанционными каналами банковского обслуживания, их успешно опробовали. Сейчас мы видим, что объем трансакций по картам в интернет-среде за год вырос в 1,5-2 раза», — заявил А. Луценко.



По его словам, ускорение цифровизации усилило конкуренцию между финансово-кредитными организациями. Раньше, когда клиент выбирал банк, то он чаще всего ориентировался на наличие в шаговой доступности его офиса. Сейчас этот фактор ушел на второй план. Пользователи могут получить практически любую услугу в дистанционном формате.



«Банкам из Свердловской области приходится конкурировать с крупнейшими федеральными кредитными организациями. Безусловно, в этих условиях нам нужно развивать наши сервисы, делать их максимально удобными и доступными. Важно грамотно реагировать на изменение предпочтений клиентов. Все должно быть просто и понятно. Если клиент открывает какое-либо приложение или сайт и видит там непонятный текст, непонятные тезисы, то он сразу уходит», — отмечает А. Луценко.



Управляющий директор центра развития розничного бизнеса Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Елена Орлова рассказала, что российские кредитные организации постепенно превращаются в финансовые супермаркеты.



«Банки перестают быть просто финансовыми институтами, которые предоставляют традиционные услуги. Сейчас мы видим, что лидеры рынка становятся организациями с комплексными предложениями для клиентов. Наверняка все уже слышали слово «экосистема» (разветвленная сеть организаций, которая создана на единой цифровой платформе — прим. ред.). Для нас также важно развивать это направление. Мы не хотим ни от кого отставать. Думаю, нам будет что предложить своим клиентам. Банк планирует не только предоставлять традиционные банковские услуги на интересных условиях, но и дополнительные сервисы комплексного продукта, которые будут включать в себя в том числе партнерские программы, закрывающие другие потребности клиентов», — сообщила Е. Орлова.



Заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин посетовал на то, что ускорение цифровизации банковского сектора создало благоприятную почву для роста мошеннических операций.



«Злоумышленники становятся более изобретательными. Они регулярно придумывают новые методы кражи денежных средств граждан. Раньше под угрозой были только те люди, у которых есть накопления на текущем счете. Сейчас мошенники уже добрались до вкладов. Более того, в ряде случаев страдают люди, которые вообще не имеют денег. С помощью методов социальной инженерии их вынуждают оформить кредит и отправить средства на счета злоумышленников», — рассказал Е. Болотин.



Активная цифровизация финансовых сервисов и услуг также привела к сокращению числа пунктов банковского обслуживания в Свердловской области.



«Финансово-кредитные организации переходят на предоставление услуг по удаленным каналам. Офисы сейчас не очень рентабельны. В прошлом году число пунктов банковского обслуживания в регионе сократилось с 895 до 846», — пояснил начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов.



Он добавил, что Центробанк реализует в Свердловской области программу по развитию альтернативных способов предоставления финансовых услуг. Некоторые жители региона получили возможность снимать наличные и оплачивать ЖКУ в кассах магазинов. Также в ряде муниципалитетов был существенно расширен перечень операций через почтовые отделения. Все это позволяет компенсировать сокращение числа пунктов банковского обслуживания.