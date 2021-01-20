В СК подтвердили возбуждение уголовного дела о служебном подлоге в администрации Среднеуральска

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2021. В Следственном управлении СК России по Свердловской области подтвердили факт проведения обысков в администрации Среднеуральска.
Как пояснили в пресс-службе ведомства, оперативно-следственные мероприятия проходили в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье 292 УК РФ «Служебный подлог». В ходе обысков были изъяты документы о работе администрации Среднеуральска в период с 2018 по 2020 год.
Ранее сообщалось о проведении обысков из-за незаконного трудоустройства на муниципальную службу определенных лиц. По неофициальным данным, уголовное дело возбуждено также по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
Добавим, что с 2019 года администрацию Среднеуральска возглавлял Андрей Зашляпин, который ушел в отставку в конце января 2021 года. Поводом для его ухода стал конфликт интересов, обнаруженный прокуратурой. Надзорное ведомство выяснило, что А. Зашляпин опосредованно был причастен к работе коммерческих фирм, из которых он ушел на муниципальную службу. После отставки А. Зашляпина администрацию Среднеуральска возглавил бывший первый замглавы Екатеринбурга Александр Ковальчик.
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