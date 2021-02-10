Более 30 российских банков находятся под угрозой отзыва лицензии

Более 30 российских кредитно-финансовых организаций могут лишиться лицензий в 2021 году. Об этом говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА».
«Значение индекса кредитного здоровья банковского сектора на уровне 91% на 1 января 2021 года означает, что до 33 кредитных организаций (9% расчетной базы индекса) на горизонте 2021 года находятся в зоне повышенного риска», — говорится в исследовании.
Ранее стало известно, что в IV квартале 2020 года индекс кредитного здоровья жителей Уральского федерального округа снизился на 1 пункт. На 1 октября 2020 года показатель составлял 96, на 1 января 2021 года — 95. Отметим, что в среднем по стране индекс кредитного здоровья за последний квартал не изменился (97 пунктов).
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