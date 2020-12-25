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«Атомстройкомплекс» передал 159 новых квартир детям-сиротам из Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2021. Компания «Атомстройкомплекс» передала более 150 новых квартир детям-сиротам из Екатеринбурга, сообщает пресс-служба застройщика.

«159 детей-сирот получили квартиры в новом доме, построенном компанией «Атомстройкомплекс» на ул. Дорожной, 14 (микрорайон Вторчермет), в рамках государственной программы «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», — говорится в сообщении.

«Атомстройкомплекс» передал 159 новых квартир детям-сиротам из Екатеринбурга

Общая площадь квартир составила более 5 тыс. кв. м., все квартиры переданы новоселам с чистовой отделкой. В торжественной церемонии вручения ключей приняли участие председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин и глава компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев.

«Дом теплый, современный, построен по высоким стандартам качества компании «Атомстройкомплекс» в удобном, активно развивающемся микрорайоне. Пусть ваша жизнь здесь будет счастливой!» — поздравил новоселов В. Ананьев.

«Атомстройкомплекс» передал 159 новых квартир детям-сиротам из Екатеринбурга

Он также подчеркнул, что компания является постоянным партнером города и области в решении социальных задач, в том числе по обеспечению жильем детей-сирот.

«С 2016 года мы передали детям-сиротам в общей сложности 536 квартир, из них 377 квартир в новых домах на Широкой Речке и в Академическом, 159 — на Вторчермете. Мы планируем принимать участие в программе и далее, чтобы обеспечивать свердловчан качественным жильем», — отметил В. Ананьев.

В завершение мероприятия почетные гости вместе с новоселами совершили экскурсию по дому и осмотрели квартиры.

«Атомстройкомплекс» передал 159 новых квартир детям-сиротам из Екатеринбурга

Напомним, что «Атомстройкомплекс» активно продвигает идею открытого диалога между властью, горожанами и застройщиками, целью которого является поиск решений для формирования в городе среды, комфортной для жизни и работы.

Компания активно включена в работу правительства Свердловской области по решению вопросов дольщиков, пострадавших от действий недобросовестных девелоперов. В 2020 году «Атомстройкомплекс» оказал помощь 207 гражданам, вложившим средства в приобретение жилья в новостройках Екатеринбурга и Арамили, строительство которых было остановлено еще в 2015-2016 годах ввиду несостоятельности застройщиков. Продолжается работа по расселению неузаконенных построек на Уралмаше, возведенных в обход строительных норм и законодательных регламентов. В декабре прошлого года компания приступила к достройке жилого дома высокого класса в переулке Гаринском, строительство которого было заморожено в начале 2017 года.

Застройщик одним из первых в регионе начал проводить реновацию старых кварталов и возводить современное жилье на месте ветхих бараков и частного сектора. Так, с 2011 года по договорам развития застроенных территорий «Атомстройкомплекс» переселил в новые квартиры более 1 тыс. 200 семей из 76 непригодных для жизни многоквартирных домов общей площадью 47 тыс. кв. м. В основном это были двух- и трехэтажные постройки в микрорайонах Эльмаш, Уралмаш, Пионерский, Широкая Речка, Втузгородок.

Фото с сайта екатеринбург.рф

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