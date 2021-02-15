Свердловские власти могут снять большинство ограничений из-за COVID-19 в июне-июле 2021 года

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков не исключил, что большинство ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, могут быть сняты в регионе к июню-июлю 2021 года. Об этом П. Креков заявил сегодня на брифинге в Екатеринбурге.
«Мы рассчитываем, что к июню-июлю часть ограничений, в том числе масочных, нам удастся снять», — сказал П. Креков.
Также он добавил, что областные власти в настоящее время рассматривают вопрос о снятии режима обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет.
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