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Вчера, 16:24

Порядка 1,2 млрд рублей будет направлено на газификацию Свердловской области в 2021 году

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2021. Порядка 1,2 млрд руб. планируется направить на строительство газовых сетей и подключение потребителей в Свердловской области в 2021 году. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

По его словам, средства будут выделены из бюджетных и внебюджетных источников. Крупные объекты газоснабжения будут строиться в Ирбите, Бисерти, поселке Атиг, в перспективе — в Волчанском городском округе.

«Всего в Свердловской области газифицировано более 72% домовладений. Тем не менее у нас есть ряд территорий, которые не подключены к сетевому газу. Могу сразу сказать: у нас нет задачи подключить все территории к сетевому газу, у нас будет использоваться СПГ, иные способы газификации. В некоторых случаях будет рассчитываться целесообразность газификации тех или иных населенных пунктов. Если затраты на газификацию — а они будут включаться в тариф — приведут к тому, что стоимость газа будет в разы дороже, чем уголь или электроэнергия, понятно, что жители не воспользуются газом по такой цене. Задача — выбрать оптимальный для жителей вариант доставки того или иного топлива в населенный пункт», — рассказал Н. Смирнов.

В 2020 году в Свердловской области на газификацию региона была направлена сопоставимая сумма — порядка 1 млрд 200 млн руб. — и было введено в эксплуатацию около 350 км сетей газопровода. Топливо было доставлено к более 2 тыс. 500 домовладений в Бисерти, Атиге, Нижних Сергах, Алапаевске и других муниципалитетах.

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