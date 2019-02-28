Врач-нарколог Качканарской горбольницы предстанет перед судом по обвинению в коррупции

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2021. Заведующей наркологическим отделением психиатр-нарколог ГБУЗ СО «Качканарская центральная городская больница» обвиняется в оформлении подложных актов медосвидетельствования за вознаграждение в сумме от 30 до 40 тыс. руб.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, по версии следствия, в период с июня 2018 года по январь 2020 года заведующий наркологическим отделением горбольницы предоставлял работникам одного из предприятий подложные акты медицинского освидетельствования об отсутствии состояния алкогольного опьянения.



«Не желая быть привлеченными к дисциплинарной ответственности за появление на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, работники через посредника передавали врачу-наркологу денежные средства в вышеуказанном размере», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Мужчина обвиняется по частям 2 и 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки», а также по части 1 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог». Уголовное дело направлено в Качканарский городской суд для рассмотрения по существу.



Посредник в передаче взяток уже привлечен к уголовной ответственности, уточняют в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.