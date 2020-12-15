Инвестор строительства мусоросортировочного комплекса и полигона ТКО «Екатеринбург-Юг» станет известен в марте

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2021. На конкурс по отбору компаний для заключения концессионного соглашения по строительству нового мусоросортировочного комплекса (МСК) и полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) «Екатеринбург-Юг» заявились три компании. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге заявил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.



По его словам, компания-победитель будет определена в марте 2021 года.



«В настоящее время идут конкурсные процедуры, были два обращения в ФАС, после рассмотрения которых наши действия были признаны правомерными. Сейчас один из участников подал заявление в арбитражный суд — мы ожидаем рассмотрения в ближайшие дни. После этого будут подведены итоги. Прием заявок уже завершен, три участника подали заявки, но я не имею права их озвучивать до подведения итогов. Мы рассчитываем, что в марте будет выбран победитель, с которым в течение трех месяцев будет заключено концессионное соглашение», — сообщил Н. Смирнов.



Участок под строительство МСК и нового полигона будет определен компанией, выигравшей конкурс, совместно с органами местного самоуправления и региональными властями.



Строительство полигона точно не планируется вблизи поселков Большое Седельниково и Северный.



«Будем выбирать компромиссное решение. После того как будет выбран участок, с жителями будем проводить работу и объяснять, почему полигон будет строиться в этом месте», — уточнил Н. Смирнов.



Новый МСК сможет сортировать максимум 60% собираемых отходов, 40% отходов будут складированы на новом полигоне.



Как ранее сообщал УрБК, стоимость мусоросортировочного комплекса и полигона ТКО под Екатеринбургом составит свыше 11,7 млрд руб. Такая сумма указана в распоряжении правительства Свердловской области «Об утверждении Перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году».