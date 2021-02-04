Свердловский Роспотребнадзор забраковал более 2 тонн мясной продукции в 2020 году

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2021. В 2020 году специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проверили более 12,5 т мясной продукции, из них более 2 т было забраковано (16,7% от исследованной продукции).



Как сообщает пресс-служба ведомства, основными причинами забраковки мясной продукции были несоответствия требованиям нормативных документов по показателям качества, по причине нарушений правил маркировки; отсутствия документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, а также по причине фальсификации.



«Наиболее часто подвергаются подделке колбасные изделия по наличию несанкционированных включений (соевого белка, животного белка, каррагинана и др., замена мясного сырья на мясо птицы); консервы мясные по наличию несанкционированных включений (каррагинана, субпродуктов, растительного текстурированного белка, клеток камеди, грубой соединительной ткани, хрящей, сухожилий, крупных кровеносных сосудов)», — говорится в сообщении



Отмечается, что за прошлый год региональное Управление Роспотребнадзора проверило качество мясной продукции на 182 объектах, нарушения установлены на 73 объектах (40%).



Продукция, которая не соответствовала нормативным требованиям, была изъята из оборота. По результатам проведенных надзорных мероприятий составлен 81 протокол об административном правонарушении, виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 6 млн 455 тыс. 199,94 руб.