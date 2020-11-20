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Вчера, 09:26

У жителей Свердловской области лжеброкеры похитили 7,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2021. Главный агроном коммерческого предприятия из Богдановича и инженер-эколог из Екатеринбурга лишились 7,5 млн руб., поверив лжеброкерам.

Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, одна из потерпевших потеряла деньги, открыв долларовый счет на Forex. Вторая женщина увидела в интернете объявление об инвестировании ценных бумаг и решила пройти анкетирование с указанием своих персональных данных.

«Вскоре после начала финансовых операций с обеими потерпевшими по мобильному телефону связались якобы представители бирж. Они попросили оплатить налоги за перевод денежных средств, за комиссии, за страховые премии и так далее. Чтобы сделать это, женщины оформили на себя 8 кредитов, после чего перевели требуемую сумму злоумышленникам, еще не зная, что они таковыми являются. В общей сложности ущерб жительниц Богдановича и Екатеринбурга составил 7,5 млн руб.», — сказал В. Горелых.

Потерпевшая из Богдановича потеряла 5 млн руб., вторая женщина перечислила мошенникам 2,5 млн руб.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере.

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