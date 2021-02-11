В Свердловской области выявлено 263 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 263 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 15 февраля 2021 года региональный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 75 тыс. 027 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано 10 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 231. За сутки из больниц выписаны 274 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 67 тыс. 854 человека.



В России за минувшие сутки было выявлено 14 тыс. 207 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 086 тыс. 090 человек. За сутки зарегистрировано 394 летальных случая (всего 80 тыс. 520), выздоровели 13 тыс. 935 человек (всего 3 млн 607 тыс. 036).