В Свердловской области выявлено 284 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 284 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 11 февраля 2021 года региональный оперштаб.
Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 73 тыс. 948 человек.
Также за сутки в области зарегистрировано 12 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 183. За сутки из больниц выписаны 294 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 66 тыс. 734 человека.
В России за минувшие сутки было выявлено 15 тыс. 038 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 027 тыс. 748 человек. За сутки зарегистрировано 553 летальных случая (всего 78 тыс. 687), выздоровел 21 тыс. 961 человек (всего 3 млн 538 тыс. 422).
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 287 новых случаев заражения ...03.02.2021 В Свердловской области выявлено 334 новых случая заражения COVID-19
УрБК, Екатеринбург, 03.02.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 334 новых случая заражения ...29.01.2021 В Свердловской области выявлено 362 новых случая заражения COVID-19
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 362 новых случая заражения ...21.01.2021 В Свердловской области выявлено 392 новых случая заражения COVID-19
УрБК, Екатеринбург, 21.01.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 392 новых случая заражения ...14.01.2021 В Свердловской области выявлено 383 новых случая заражения COVID-19
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 383 новых случая заражения ...