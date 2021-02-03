В Свердловской области выявлено 284 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 284 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 11 февраля 2021 года региональный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 73 тыс. 948 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано 12 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 183. За сутки из больниц выписаны 294 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 66 тыс. 734 человека.



В России за минувшие сутки было выявлено 15 тыс. 038 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 027 тыс. 748 человек. За сутки зарегистрировано 553 летальных случая (всего 78 тыс. 687), выздоровел 21 тыс. 961 человек (всего 3 млн 538 тыс. 422).