В Екатеринбурге от COVID-19 привились 25 тыс. горожан

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2021. Количество привитых от COVID-19 жителей Екатеринбурга достигло 25 тыс. Об этом на городском оперштабе по профилактике коронавирусной инфекции рассказала заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Екатерина Сибирцева.
По ее словам, к настоящему времени в город доставлено более 54 тыс. доз.
«Задачу об охвате вакцинацией не менее 60% населения, поставленную губернатором Свердловской области и главой Екатеринбурга, мы должны выполнить. Как и приложить максимум усилий для информирования горожан», — приводит слова Е. Сибирцевой пресс-служба горадминистрации.
Одновременно с этим снижается количество пациентов, проходящих амбулаторное лечение от новой коронавирусной инфекции. Замглавы регионального минздрава Денис Демидов отметил, что в Екатеринбурге сейчас свободно 33% коечного фонда. Остальные медучреждения, ранее перепрофилированные под «ковидные» условия, плавно возвращаются в обычный режим функционирования.
Замглавы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов, в свою очередь, сообщил участникам заседания о трансляции в 38 торговых центрах уральской столицы аудио- и видеороликов, призывающих жителей мегаполиса записаться на вакцинацию и привиться от COVID-19.
Напомним, поставить прививку от инфекции может любой желающий, записавшись по единому номеру «122» или обратившись на сайт поликлиники по месту жительства.
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