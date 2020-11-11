На шахте «Усковская» Распадской угольной компании запустили новую лаву с показателями добычи до 6 тыс. тонн в сутки

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2021. На шахте «Усковская» Распадской угольной компании (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) запустили первую лаву пласта 48 с плановыми показателями добычи до 6 тыс. т в сутки.



Как сообщает Управление по связям с общественностью РУК, лава 48-08 полностью оснащена новым добычным оборудованием: это механизированная крепь, комбайн, лавный конвейер, перегружатель, насосы высокого давления и дробилка. Чтобы проверить работу многочисленных элементов мехкомплекса, горняки участка № 5 и инженеры сервисного центра предварительно собрали на поверхности мини-лаву. В октябре 2021 года планируют перемонтировать это же оборудование в лаву 48-06.







Для безопасной угледобычи на шахте построили газоотсасывающую установку и вентилятор главного проветривания для подачи воздуха в очистной забой. До запуска лавы заблаговременно пробурили дегазационную скважину станком направленного бурения длиной 800 м. Для более эффективного извлечения метана из выработанного пространства горняки «Усковской» первыми в Распадской угольной компании применили направленные скважины из шахты в купол обрушения.







«Горняки «Усковской» уже вышли на плановые показатели добычи, ежесуточно выдавая на-гора до 6 тыс. т угля», — говорится в сообщении Управления по связям с общественностью РУК.







Балансовые запасы пласта 48 составляют 167 млн т коксующегося угля марки «ГЖ». По прогнозам этого хватит на 25 лет стабильной работы предприятия. На освоение участка компания направила более 6 млрд руб.



После обогащения на ЦОФ «Кузнецкая» и «Абашевская» уголь шахты «Усковская» отгружается на металлургические предприятия ЕВРАЗа. Также он пользуется спросом у сторонних потребителей в Польше, Словакии, Венгрии в Китае.



Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа