Рынок новых легковых автомобилей в Свердловской области в 2020 году сократился на 3%

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2021. Объемы продаж новых автомобилей в 2020 году в Свердловской области сократились на 3% в сравнении с предыдущим годом, следует из данных агентства «Автостат». Максимально просели продажи автомобилей под брендами Renault (-18%), Nissan (-16,1%) и Toyota (-14,8%). За тот же период в регионе возрос спрос на подержанные машины. Лидерами рынка в этом сегменте стали марки Kia, Renault и Volkswagen.

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