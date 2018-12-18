УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:28

При поддержке ММК состоялось онлайн-состязание по программированию среди школьников Manufacturing code

УрБК, Магнитогорск, 05.02.2021. В Магнитогорском детском технопарке «Кванториум» состоялся масштабный онлайн-хакатон для школьников по программированию Manufacturing code.

Как сообщает Управление информации и общественных связей ММК, хакатон — своеобразный форум разработчиков ПО, посвященный решению какой-либо конкретной проблемы из области IT или разработке конкретного продукта. Организатором нынешнего онлайн-хакатона выступил IT-квантум ДТ «Кванториум» Магнитогорска при поддержке ПАО «ММК».

Главная цель мероприятия — популяризация специальностей в области IT-технологий среди детей и молодежи, а также развитие научно-технического творчества учащихся.

«В данном хакатоне приняли участие 80 обучающихся со всей России. В частности, были представлены ученики общих и дополнительных образовательных учреждений из Балашова, Набережных Челнов, Чебоксар, Иркутска, Первоуральска, Нижнего Новгорода, Новочебоксарска, Югорска, Ярославля, Петрозаводска, Миасса, Челябинска и, конечно же, Магнитогорска», — говорится в сообщении.

Возраст учеников варьировался от 6 до 17 лет. В связи с этим организаторы мероприятия поделили всех участников на две возрастные группы (12-14 лет и 15-17 лет). В каждой возрастной категории были сформированы команды по два человека плюс наставник.

Преподаватели IT-квантума Евгений Воронов и Владислав Балакан организовали уникальный онлайн-формат. После прохождения регистрации все участники попадали в специальный канал в приложении Telegram, где для них был организован алгоритм по дальнейшему участию. Хакатон состоял из двух этапов с тематическими задачами. Педагоги весь день выходили в прямой эфир из студии медиаквантума, а участники в своих учебных учреждениях внимательно слушали суть задания и в чате обсуждали все моменты. Далее участники получали свой кейс с заданиями. На каждый этап работы отводилось три часа.

Отмечается, что все участники продемонстрировали великолепные знания в IT-отрасли, а также усовершенствовали знания в области компьютерной логики.

Все участники будут награждены сертификатами. Победителя получат дипломы и медали. Кроме этого, все победители, занявшие призовые места, получат специальные призы: за первое место — портативную Bluetooth-колонку, за второе — клавиатуру с подсветкой, за третье место — компьютерную мышь с подсветкой.

Детские технопарки «Кванториум», созданные в различных регионах страны в рамках Проекта «Доступное дополнительное образование для детей» — площадки бесплатного дополнительного образования, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Цель технопарков — способствовать подготовке новых высококвалифицированных инженерных кадров, а также разрабатывать, тестировать и внедрять инновационные технологии.

В Магнитогорске «Кванториум» открылся два года назад на базе МГТУ им. Г. И. Носова. Он был создан на средства федерального и регионального бюджетов, вложений ПАО «ММК» и вуза. Руководство ММК не раз подчеркивало, что комбинат заинтересован в том, чтобы на современное производство приходили обученные выпускники, обладающие всеми навыками работы с компьютером и владеющие передовыми информационными технологиями, активно применяющимися на ведущем предприятии металлургической отрасли.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.12.2018 В Магнитогорске открылся детский технопарк «Кванториум»

УрБК, Магнитогорск, 18.12.2018. В Магнитогорске на базе Магнитогорского государственного технического университета им. ...

13.12.2018 Группа ЧТПЗ запустила детский технопарк «Кванториум ЧТПЗ» в Первоуральске

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2018. Группа ЧТПЗ запустила детский технопарк «Кванториум ЧТПЗ» на базе Инновационного ...

12.12.2018 В Первоуральске откроется детский технопарк «Кванториум ЧТПЗ»

УрБК, Первоуральск, 12.12.2018. В Первоуральске 13 декабря 2018 года в 16.00 часов в Инновационном культурном центре ...

13.09.2018 В Магнитогорске при поддержке ММК открывается технопарк «Кванториум»

УрБК, Магнитогорск, 13.09.2018. Осенью в Магнитогорске начнет работу детский технопарк федеральной сети «Кванториум». ...

10.07.2018 Группа ЧТПЗ и Фонд новых форм развития образования подписали соглашение о сотрудничестве

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2018. В рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2018» Группа ЧТПЗ и Федеральное ...

Популярные новости
11.01.2021Финансовые итоги 2020: развиваться, чтобы выжить29.01.2021Численность населения России за год сократилась на 510 тыс. человек14.01.2021На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снега11.01.2021Постновогодние изменения12.01.2021Бизнес-итоги 2020: в ожидании слияний и поглощений
Архив новостей
Февраль 2021 (146)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18