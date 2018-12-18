При поддержке ММК состоялось онлайн-состязание по программированию среди школьников Manufacturing code

УрБК, Магнитогорск, 05.02.2021. В Магнитогорском детском технопарке «Кванториум» состоялся масштабный онлайн-хакатон для школьников по программированию Manufacturing code.
Как сообщает Управление информации и общественных связей ММК, хакатон — своеобразный форум разработчиков ПО, посвященный решению какой-либо конкретной проблемы из области IT или разработке конкретного продукта. Организатором нынешнего онлайн-хакатона выступил IT-квантум ДТ «Кванториум» Магнитогорска при поддержке ПАО «ММК».
Главная цель мероприятия — популяризация специальностей в области IT-технологий среди детей и молодежи, а также развитие научно-технического творчества учащихся.
«В данном хакатоне приняли участие 80 обучающихся со всей России. В частности, были представлены ученики общих и дополнительных образовательных учреждений из Балашова, Набережных Челнов, Чебоксар, Иркутска, Первоуральска, Нижнего Новгорода, Новочебоксарска, Югорска, Ярославля, Петрозаводска, Миасса, Челябинска и, конечно же, Магнитогорска», — говорится в сообщении.
Возраст учеников варьировался от 6 до 17 лет. В связи с этим организаторы мероприятия поделили всех участников на две возрастные группы (12-14 лет и 15-17 лет). В каждой возрастной категории были сформированы команды по два человека плюс наставник.
Преподаватели IT-квантума Евгений Воронов и Владислав Балакан организовали уникальный онлайн-формат. После прохождения регистрации все участники попадали в специальный канал в приложении Telegram, где для них был организован алгоритм по дальнейшему участию. Хакатон состоял из двух этапов с тематическими задачами. Педагоги весь день выходили в прямой эфир из студии медиаквантума, а участники в своих учебных учреждениях внимательно слушали суть задания и в чате обсуждали все моменты. Далее участники получали свой кейс с заданиями. На каждый этап работы отводилось три часа.
Отмечается, что все участники продемонстрировали великолепные знания в IT-отрасли, а также усовершенствовали знания в области компьютерной логики.
Все участники будут награждены сертификатами. Победителя получат дипломы и медали. Кроме этого, все победители, занявшие призовые места, получат специальные призы: за первое место — портативную Bluetooth-колонку, за второе — клавиатуру с подсветкой, за третье место — компьютерную мышь с подсветкой.
Детские технопарки «Кванториум», созданные в различных регионах страны в рамках Проекта «Доступное дополнительное образование для детей» — площадки бесплатного дополнительного образования, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Цель технопарков — способствовать подготовке новых высококвалифицированных инженерных кадров, а также разрабатывать, тестировать и внедрять инновационные технологии.
В Магнитогорске «Кванториум» открылся два года назад на базе МГТУ им. Г. И. Носова. Он был создан на средства федерального и регионального бюджетов, вложений ПАО «ММК» и вуза. Руководство ММК не раз подчеркивало, что комбинат заинтересован в том, чтобы на современное производство приходили обученные выпускники, обладающие всеми навыками работы с компьютером и владеющие передовыми информационными технологиями, активно применяющимися на ведущем предприятии металлургической отрасли.
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