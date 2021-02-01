В Екатеринбурге с 4 по 7 февраля проведут эвакуацию автомобилей по маршруту следования уборочной техники

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2021. В Екатеринбурге с 4 по 7 февраля 2021 года будет проводиться эвакуация автотранспорта на пути следования уборочной техники, сообщает пресс-служба горадминистрации.
«В ночь с 4 на 5 февраля службы благоустройства вывезут снег с улицы Короленко — от улицы Луначарского до улицы Восточной. С пятницы на субботу, с 5 на 6 февраля, коммунальщики избавят от снежных масс улицу Цвиллинга и улицу Надеждинскую — от проспекта Седова до улицы Таватуйской», — говорится в сообщении.
В ночь с 6 на 7 февраля техника пройдет по участку улицы Луначарского — от улицы Шевченко до улицы Челюскинцев.
В указанные дни на месте проведения работ будут установлены временные дорожные знаки «Стоянка запрещена», совмещенные с табличкой «Работает эвакуатор».
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