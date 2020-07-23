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Свердловский фонд капремонта: Жильцы отказывались впускать рабочих домой из-за коронавируса

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2021. Темпы работ по капремонту домов в Свердловской области замедлились из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 3 февраля на пресс-конференции сказал генеральный директор регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислав Суханов.

По его словам, из-за риска распространения заболевания собственники квартир отказывались впускать рабочих, которые должны были заменить общедомовые инженерные сети.

«Проблемы были с допуском к общедомовому имуществу и системам, находящимся в квартирах. Люди соглашались впускать [рабочих] только после окончания коронавируса. К сожалению, до конца года эта ситуация не разрешилась», — сказал С. Суханов.

Также, по его словам, в период пандемии подрядные организации столкнулись с дефицитом рабочей силы, поскольку для проведения капремонта привлекались граждане из ближнего зарубежья.

На 2021 год региональный фонд капремонта запланировал проведение работ на 1088 объектах.

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