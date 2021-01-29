«Уральские авиалинии» запускают рейс из Екатеринбурга в Дубай

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2021. С 14 февраля «Уральские авиалинии» запускают рейс по маршруту Екатеринбург — Дубай — Екатеринбург. Билеты на рейс уже поступили в продажу, сообщает пресс-служба авиакомпании.



«До конца марта рейсы будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям, далее возможно увеличение частоты до четырех раз в неделю. Стоимость — от 16,5 тыс. руб. в одну сторону и от 32 тыс. руб. за билет туда-обратно», — говорится в сообщении.



Напомним, что ранее «Уральские авиалинии» объявили о запуске рейсов по маршруту Екатеринбург — Ереван — Екатеринбург. Полеты будут выполняться по субботам с 6 февраля.