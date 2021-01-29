ФАС зафиксировала повышение стоимости бензина марки АИ-95 на АЗС в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2021. Средняя розничная стоимость сжиженного углеводородного газа на АЗС в Свердловской области за неделю с 18 по 24 января 2021 не изменилась по сравнению с показателями, зафиксированными неделей ранее, и составила 22,01 руб.
Как сообщает пресс-служба регионального УФАС, цена на дизельное топливо также осталась прежней. Так, его стоимость составляет 49,64 руб.
Цена на бензин марки АИ-92 (93) выросла на 6 коп. и составила 42,95 руб. Стоимость бензина марки АИ-95 увеличилась на 7 коп., до 46,17 руб.
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