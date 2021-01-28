Два свердловских перевозчика оштрафованы на 100 тыс. рублей за нарушение санитарных требований

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2021. Специалисты Южного Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проверили соблюдение санитарных требований в двух компаниях-перевозчиках — «Пассажирском автотранспортном предприятии» Полевского городского округа и ООО «Авто-Плюс» (Арамиль).
В ходе проверок были выявлены серьезные нарушения существующих требований.
«На «Пассажирском автотранспортном предприятии» отсутствие записей о температурном контроле в журнал не позволяет оценить организацию данного контроля. На предприятии не организован дезинфекционный режим: при входе отсутствуют кожные антисептики, умывальники не оборудованы дозаторами для обработки рук кожными антисептиками, дозаторами с жидким мылом, одноразовыми бумажными полотенцами и электрическими сушилками для рук. Лица, осуществляющие дезинфекцию, не ознакомлены с правилами разведения дезинфицирующих средств для достижения вирулицидного действия. Отсутствие графиков уборки помещений не позволяет отследить проведение дезинфекции», — говорится в сообщении Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
В ООО «Авто-Плюс» также не соблюдались санитарные требования.
«На транспортном предприятии не организован дезинфекционный режим, в том числе дезинфекция оборудования и инвентаря, не проводится дезинфекция в рабочих помещениях, не создан запас дезинфицирующих средств. Не проводится ежедневная влажная уборка как в производственных помещениях на рабочих местах, так и в пассажирских автобусах после каждого рейса. Кроме того, на территории предприятия нет специальных условий для обработки транспорта собственными силами (мойки для автотранспорта, постов дезинфекции), из-за чего проводимые мероприятия по дезинфекции не могут служить действенной мерой для «разрыва» путей передачи инфекции», — отмечают в пресс-службе ведомства.
Материалы проверок по части 2 статьи 6.3. КоАП РФ направлены на рассмотрение в суд для принятия решения. Решением суда автотранспортные предприятия привлечены к административной ответственности в виде штрафов по 100 тыс. руб.
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