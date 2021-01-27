Поток мигрантов в Свердловскую область в 2020 году снизился почти в четыре раза из-за пандемии COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2021. С введением ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19, число иностранных граждан, въехавших на территорию Свердловской области в 2020 году, снизилось в 3,8 раза, до 42 тыс. 556 человек. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказала начальник Управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД России Ольга Петрова.



Согласно данным автоматизированной системы аналитической отчетности полиции, в 2019 году на Средний Урал прибыли 163 тыс. 252 иностранца.



«Большинство из прибывших в Россию иностранных граждан — 88% — представители стран СНГ. При этом целью пребывания «работа» указали 58,67% иностранцев, 20,84% мигрантов сообщили, что прибыли с частной целью, чуть больше 3,8% прибывших иностранцев студенты. По количеству фактов постановки на учет иностранных граждан Свердловская область заняла шестое место среди других субъектов РФ», — сообщила О. Петрова.



В прошлом году число патентов (документов, подтверждающих право на трудовую деятельность), выданных Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области, сократилось в 1,5 раза — с 60 тыс. в 2019 году до 24 тыс., выданных в прошлом году.



В 2020 году на Среднем Урале было оформлено более 3,5 тыс. разрешений на временное проживание, что на 50% меньше показателя 2019 года, и около 8,5 тыс. видов на жительство, что на 40% больше предыдущего периода.



Всего, по информации Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области, на территории региона легально на постоянной основе проживает около 24 тыс. иностранных граждан.



За 12 месяцев 2020 года гражданство РФ приобрел 5 тыс. 381 человек, что на 35% меньше аналогичного показателя предыдущего периода.



Число оперативно-профилактических мероприятий по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства, проведенных комплексными силами свердловской полиции, в 2020 году увеличилось.



Всего было проведено более 4 тыс. таких мероприятий, проверены более 2 тыс. 600 объектов жилого сектора, уточнила О. Петрова.