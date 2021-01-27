Аналитики ЦБ отмечают ускорение роста цен на автомобили, бытовую технику и электронику в УрФО

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2021. В декабре 2020 года годовые темпы непродовольственной инфляции в Уральском федеральном округе (УрФО) выросли на 0,3 процентного пункта, достигнув 4%. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



«Ослабление рубля, произошедшее в предыдущие месяцы, продолжило переноситься в цены на импортные товары и товары с заметной импортной составляющей: автомобили, бытовую технику, электронику, инструменты и оборудование. Этому способствовало сокращение запасов на складах автодилеров и предновогоднее оживление спроса на товары длительного пользования и товары для дома и ремонта, которое в условиях пандемии было более выраженным, чем в предыдущие годы», — говорится в сообщении.



Также в УрФО ускорился рост цен на медицинские товары и строительные материалы.



«В условиях неблагоприятной эпидемической обстановки продолжился рост цен на медикаменты из-за увеличения спроса на них со стороны населения. Рост спроса на жилье (в том числе на фоне снижения рыночных ставок по ипотеке вслед за ключевой ставкой Банка России и программ льготной ипотеки с господдержкой) по-прежнему обуславливал повышение темпов прироста цен на мебель и стройматериалы», — считают аналитики ЦБ.