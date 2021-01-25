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25.01.2021

Пляжный отдых на юге России в 2021 году подорожает как минимум на 10-15%

УрБК, Москва, 25.01.2021. Пляжный отдых на юге России в 2021 году подорожает как минимум на 10-15%. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров (АТОР).

«Аналитики АТОР еще в конце декабря 2020 года пришли к выводу, что в даже в средне-оптимистичном сценарии развития событий с пандемией общий рост цен на туристические услуги в 2021 году составит 10-15%, а в пессимистичном — и выше. Статистические выкладки туроператоров подтверждают этот прогноз», — говорится в сообщении.

По данным туроператоров, уже в январе на этапе раннего бронирования туров на юг России цены отелей на лето 2021 года выросли по сравнению с январем 2020 года от 3 до 20% (в зависимости от категории отеля). Средний рост цен по рынку на летнее размещение на черноморских курортах Краснодарского края и Крыма, по общему мнению туроператоров, сейчас составляет 10% по сравнению с прошлым годом.

Средняя стоимость летнего тура на юг России, приобретаемого в январе по акции раннего бронирования, колеблется у разных компаний от 70 до 100 тыс. руб. на двоих с перелетом, без перелета — 30-60 тыс. руб.

«В среднем по рынку объемы продаж летних туров на юг России по акциям раннего бронирования к концу января превышают показатели аналогичного периода прошлого года на 10-15%. На общий прирост повлиял и опыт прошлого лета, когда в разгар сезона у туристов возникали большие сложности с выбором подходящих отелей, и опасения туристов в части неопределенности с открытием зарубежных курортов. Важную роль играет и усиление фокуса на Россию у тех многопрофильных туроператоров, у которых она ранее была ассортиментным направлением», — говорится в исследовании АТОР.

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