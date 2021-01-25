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25.01.2021

Российские власти могут возобновить выдачу кредитов на сохранение занятости

УрБК, Москва, 25.01.2021. Правительство РФ рассматривает возможность возобновления кредитной программы поддержки занятости. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на три близких к кабмину источника.

В обновленном варианте из программы могут исключить некоторые отрасли, в целом уже восстановившиеся от пандемии.

Напомним, что весной 2020 года президент РФ Владимир Путин объявил о запуске новой кредитной программы поддержки занятости. Ей могли воспользоваться все российские предприятия пострадавших отраслей, а также социально ориентированные НКО. Кредиты выдавались сроком на полгода в размере одного МРОТ (минимального размера оплаты труда) на одного сотрудника. Льготная ставка по программе составляла 2%, остальное субсидировало государство. Срок погашения кредита — 1 апреля 2021 года. Если предприятие сохранит 90% персонала, то кредит и проценты по нему будут списаны, если сохранится 80% персонала — спишут половину кредита и процентов по нему.

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