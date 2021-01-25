Российские власти могут возобновить выдачу кредитов на сохранение занятости

УрБК, Москва, 25.01.2021. Правительство РФ рассматривает возможность возобновления кредитной программы поддержки занятости. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на три близких к кабмину источника.



В обновленном варианте из программы могут исключить некоторые отрасли, в целом уже восстановившиеся от пандемии.



Напомним, что весной 2020 года президент РФ Владимир Путин объявил о запуске новой кредитной программы поддержки занятости. Ей могли воспользоваться все российские предприятия пострадавших отраслей, а также социально ориентированные НКО. Кредиты выдавались сроком на полгода в размере одного МРОТ (минимального размера оплаты труда) на одного сотрудника. Льготная ставка по программе составляла 2%, остальное субсидировало государство. Срок погашения кредита — 1 апреля 2021 года. Если предприятие сохранит 90% персонала, то кредит и проценты по нему будут списаны, если сохранится 80% персонала — спишут половину кредита и процентов по нему.