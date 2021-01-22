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22.01.2021

Группа ЧТПЗ стала партнером конкурса «Индустрия 4.0»

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2021. Группа ЧТПЗ вошла в число партнеров и корпоративных заказчиков технологического конкурса «Индустрия 4.0», организованного Московским инновационным кластером.

Как сообщает пресс-служба компании, помимо Группы ЧТПЗ среди партнеров конкурса и корпоративных заказчиков — МТС, Красцветмет и «Северсталь».

«Индустрия 4.0» — программа, объединяющая компании для поиска и внедрения решений по усовершенствованию производства в России, автоматизации процессов и сокращению издержек. В реалиях формирования цифровой среды объединение компаний создаст новые возможности в производстве и поможет значительно увеличить качество и скорость выпускаемой продукции и услуг», — говорится в сообщении.

«Группа ЧТПЗ активно внедряет в производство IT-решения в рамках клиентоцентричной трансформации бизнеса на базе цифровых технологий и обладает успешным опытом работы с программами по внедрению инноваций в данном направлении. В партнерстве с «Индустрия 4.0» мы рассчитываем найти новые и перспективные проекты и цифровые решения, которые откроют широкие возможности для повышения экономической эффективности производства и совершенствования бизнес-процессов», — рассказал директор по стратегии и развитию Группы ЧТПЗ Дмитрий Бурлай.

Участвовать в конкурсе «Индустрия 4.0» могут высокотехнологичные B2B-стартапы и компании при наличии готового продукта или MVP. Участники конкурса получат возможность запустить пилотные проекты с корпоративными заказчиками, приобрести новых клиентов из числа партнеров конкурса, помощь в привлечении инвестиций, масштабировании проекта, а также обширный нетворкинг и PR.

В числе направлений конкурса, в которых будет проходить отбор, — Industrial IoT, цифровые двойники, AI/ML и предикативная аналитика в промышленности, кибербезопасность предприятия, робототехника и RPA и другие.

«21 декабря 2020 начался прием заявок на участие. Программа стартует 12 февраля и продлится 6 недель. По итогам конкурса «Индустрия 4.0» станет известно, кто из участников получит предложения по интеграции с партнерами и инвестиции от венчурных фондов», — говорится в сообщении.

Подать заявку можно до 29 января включительно по ссылке: https://i.moscow/tech_contests/industry.

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