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В Свердловской области на протяжении четырех суток ожидается смог

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2020. В Свердловской области на протяжении четырех суток ожидается смог, говорится в сообщении Уральского Гидрометцентра.

«С 20 часов 30 ноября до 20 часов 4 декабря на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — говорится в сообщении.

Ожидается, что смог в регионе рассеется с вечера 4 декабря 2020 года.

Добавим, что на этой неделе на Среднем Урале ожидается безветренная погода.

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