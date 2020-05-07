УрБК, Екатеринбург, 01.12.2020. В Свердловской области на протяжении четырех суток ожидается смог, говорится в сообщении Уральского Гидрометцентра.
«С 20 часов 30 ноября до 20 часов 4 декабря на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — говорится в сообщении.
Ожидается, что смог в регионе рассеется с вечера 4 декабря 2020 года.
Добавим, что на этой неделе на Среднем Урале ожидается безветренная погода.
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