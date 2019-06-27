Суд оштрафовал главу Высокогорского ГОКа из-за долгов за электроснабжение

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2020. Суды в Свердловской области оштрафовали на общую сумму 50 тыс. руб. директора ОАО «Высокогорский горно-обогатительного комбинат» Дмитрия Рыбакина из-за долгов предприятия перед поставщиком электроэнергии.



Материалы в отношении Д. Рыбакина рассматривались в Ленинском районном суде Нижнего Тагила и Арбитражном суде Свердловской области. В райсуде Нижнего Тагила рассматривались материалы, составленные по статье 9.22 КоАП РФ «Нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии».



Во вторую инстанцию были отправлены материалы, составленные по статье 14.61 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической энергии (мощности)».



«В мае 2020 года руководство ВГОК отказалось предоставлять план ограничения поставки электрической энергии. Его обязаны направить все предприятия, получившие уведомления об ограничении из-за долгов. В марте 2020 года «ЭнергосбыТ Плюс» воспользовался своим законным правом и потребовал от ВГОК предоставления финансовых гарантий. Данное требование руководство комбината также отказалось выполнять», — пояснили в пресс-службе свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».



Задолженность Высокогорского ГОКа ресурсоснабжающая организация оценила на сумму 676 млн руб.