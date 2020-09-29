Свердловские лаборатории не успевают делать тесты на COVID-19 в течение 48 часов

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2020. Часть лабораторий в Свердловской области не успевают выдавать результаты тестов на COVID-19 в течение 48 часов. Об этом 25 ноября 2020 года на брифинге сказал замглавы региона Павел Креков.
По его словам, некоторые лаборатории уже подвергнуты санкциям за нарушения сроков, которые на прошлой неделе были установлены главой Роспотребнадзора Анной Поповой.
«Мы подали несколько исковых заявлений. Сейчас мы проводим работу с лабораториями, которые материал для анализа отправляют в другие субъекты. Но перед всеми лабораториями поставлена задача укладываться в 48 часов», — сказал П. Креков.
Также он добавил, что в аптеках Свердловской области по-прежнему наблюдается дефицит по ряду позиций препаратов, несмотря на увеличение поставок.
Как ранее писал УрБК, с конца октября 2020 года в регионе наблюдаются перебои с наличием в аптеках лекарств для лечения и профилактики коронавирусной инфекции, а также ОРВИ и гриппа.
В середине ноября 2020 года замгубернатора Павел Креков заявил, что эту проблему создали сами жители региона.
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