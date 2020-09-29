Свердловские лаборатории не успевают делать тесты на COVID-19 в течение 48 часов

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2020. На Среднем Урале отработали методику вакцинирования от коронавирусной инфекции. В ...

В Свердловской области от COVID-19 уже привили 12 человек

В школах Свердловской области за две недели почти в два раза выросло число закрытых на карантин классов

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2020. В Свердловской области с 15 по 28 сентября 2020 года почти в два раза в школах выросло ...