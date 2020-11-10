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ЕВРАЗ и РУСАЛ провели в Новокузнецке форум для проектировщиков

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2020. С 17 по 19 ноября в Новокузнецке прошел III проектный интенсив «Создаем. Воплощаем. Оцениваем», организованный в партнерстве компаниями ЕВРАЗ и РУСАЛ.

Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга, ежегодное мероприятие — главное образовательное событие для участников грантовых конкурсов социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» и социальной программы «Школа городских изменений» компании РУСАЛ. Программа ориентирована как на новичков, так и на профессионалов проектного дела.

«В течение трех дней сотрудники муниципальных организаций, представители НКО, проектные команды и просто активные и неравнодушные жители городов говорили о создании, воплощении и управлении проектом. Приглашенные эксперты из Москвы и других регионов России рассказывали о передовом опыте проектного менеджмента и его технологиях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году интенсив изменил свой формат: семинары и тренинги прошли на площадке Zoom. Это значительно расширило географию и количество участников: порядка 500 слушателей из 80 городов России, в том числе городов присутствия предприятий ЕВРАЗа и РУСАЛа — от Урала до Сибири. Неформальное общение можно было продолжить в мобильном приложении, которое разработали специально для участников. Мобильная площадка позволила не только задать вопрос эксперту, но и найти единомышленников из своего города, обсудить сложности и победы в сфере социального проектирования.

По мнению организаторов, главная ценность трехдневного форума — новые знания, которые можно реализовать при оформлении грантовой заявки.

«Те, кто ни разу не подавал заявку, могут познакомиться с методами и правилами социального проектирования. А те, кто уже имеет большой опыт, расширяют свои границы в сфере проектного менеджмента», — отметил руководитель направления по корпоративной социальной ответственности ЕВРАЗа Андрей Клименко.

«Конкурсы на яркие идеи — это хорошо. Но гораздо больший результат мы получаем, когда учим создавать и воплощать эти идеи. Городское пространство преображается благодаря неравнодушным людям и грамотному подходу», — отметил директор департамента коммуникационных и социальных проектов Дирекции по связям с общественностью РУСАЛа Рустам Закиев.

Отмечается, что в настоящий момент уже идет прием заявок на участие в грантовом конкурсе РУСАЛа «Помогать просто», а в начале следующего года стартуют грантовые конкурсы социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!».

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