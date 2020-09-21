ММК закупил экспресс-тесты для выявления COVID-19 у работников

УрБК, Магнитогорск, 21.09.2020. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) выделил средства на приобретение второй ...

Группа ЧТПЗ начала программу тестирования сотрудников на наличие коронавируса

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2015. Управление ФАС по Свердловской области оштрафовало ПАО «Восточный экспресс банк» на ...

Свердловское УФАС оштрафовало «Восточный экспресс банк» на 100 тыс. руб. за рекламный спам

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2010. Сегодня отменен рейс авиакомпании ЗАО «Небесный Экспресс Скай Экспресс» № 303 по ...

В январе — апреле 2009 года количество перевезенных ЗАО «Скай Экспресс» пассажиров по сравнению с аналогичным периодом 2008 года снизилось на 16%

УрБК, Москва, 01.06.2009. ЗАО «Скай Экспресс» за 4 месяца 2009 года перевезло 217 661 пассажира, что на 16% меньше, чем ...