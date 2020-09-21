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ММК закупил экспресс-тесты для выявления COVID-19 у работников

УрБК, Магнитогорск, 23.11.2020. ПАО «ММК» закупило партию экспресс-тестов для выявления коронавирусной инфекции. Приказом генерального директора ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Павла Шиляева утвержден регламент проведения экспресс-тестирования работников комбината.

Как сообщает Управление информации и общественных связей комбината, экспресс-тестирование направлено на своевременное выявление, профилактику и снижение риска распространения коронавируса среди работников Группы компаний ПАО «ММК». Также проведение экспресс-тестирования поможет уменьшить нагрузку на медицинские учреждения города и снизить очереди на тестирование.

«Комплекты для проведения экспресс-теста на определение антигена, подтверждающего наличие или отсутствие вируса в организме, применяются как на ранних стадиях, так и в течение заболевания (с 1 по 21 день болезни). Время проведения теста и получения результата — не более 30 минут. Тесты просты в использовании и не требуют дополнительного оборудования, чувствительность теста достигает 92%. Тесты произведены в Южной Корее и имеют регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения», — говорится в сообщении.

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