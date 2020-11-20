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20.11.2020

В Академическом районе Екатеринбурга заложили первый камень в основание нового детского сада

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2020. В Академическом районе Екатеринбурга состоялась торжественная церемония закладки первого камня в основание нового детского сада (проспект Академика Сахарова, 31).

Первый корпус нового детского сада на 250 мест в квартале «Десятый» планируется сдать в эксплуатацию в 2022 году, второй на 200 мест — в 2023 году. В каждом из них, кроме помещений для занятий и отдыха, предусмотрены пищеблок, музыкальный и спортивный залы, оборудованные в соответствии с современными требованиями.

«Именно в двух новых детских садах маленькие горожане будут знакомиться с жизнью, сделают свои первые открытия, раскроют свои таланты, обретут верных друзей. Здесь забурлит новая общественная жизнь, ребята получат навыки дружбы, братства, поймут, что есть расписание, правила и порядок. Очень хочется, чтобы в двух этих детских садах формировались новые поколения горожан, которые в будущем будут строить детские сады и другие социальные объекты Екатеринбурга», — сказал на церемонии Глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

«Посмотрите, обернитесь вокруг – вы видите, что идет строительство домов. И одновременно с этим закладываются и уже строятся социальные объекты. Это дает нам возможность гарантировать будущим жильцам, что после новоселья их дети будут устроены, будут в надежных руках. И это все стало возможным благодаря слаженной работе и федеральных, и областных и, естественно, муниципальных органов власти, при поддержке Единой России. И мы надеемся, что такое сотрудничество и наш ответственный подход к этому делу позволит и дальше развивать район такими высокими темпами», — отметил первый заместитель генерального директора АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Сергей Ланцов.

Напомним, что 3 декабря 2019 года депутаты городской думы поддержали законодательную инициативу главы Екатеринбурга Александра Высокинского о создании восьмого административного района мегаполиса.

30 октября 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о присвоении наименования «Академический» району, расположенному на территории Екатеринбурга. Такое название выбрали сами горожане, приняв участие в опросе общественного мнения, который власти муниципалитета провели на официальном городском портале.

Сегодня Академический — современный, быстроразвивающийся район. Проект комплексного освоения этой территории реализует АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

Академический возводится российским девелопером – группой компаний «КОРТРОС» (до ребрендинга в марте 2013 года – девелоперская компания «Ренова-СтройГруп»). Застройку Академического района в рамках проекта комплексного освоения территорий с 2006 года осуществляет АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое». По данным журнала Forbеs ГК «КОРТРОС» входит в 20-ку самых надежных застройщиков России. В этом году ГК КОРТРОС исполняется 15 лет.

Застройщик Академического района последовательно реализует комплексный подход к освоению территории: одновременно с жилыми домами в районе создается социальная и коммерческая инфраструктура, парки и зоны отдыха.

Строительство социальных объектов в районе ведется на принципах государственно-частного партнерства (работы по проектированию обеспечивает АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое», строительство ведется за счет бюджетных средств). Такой подход позволяет ускорить формирование необходимых объектов инфраструктуры в районе.

Академический район занимает лидирующее положение в городе по строительству и вводу в эксплуатацию новых школ и детских садов.

В Академическом проживает более 70 тыс. человек. В районе работает 4 школы, 11 детских садов, детская поликлиника, станция скорой помощи, отделение полиции, почты, МФЦ и другие необходимые объекты инфраструктуры.

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