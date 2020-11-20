Свердловские власти пообещали продлить режим повышенной готовности без новых ограничений

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2020. Режим повышенной готовности в Свердловской области будет продлен без новых ограничений. Об этом на встрече с представителями СМИ 20 ноября 2020 года сказал замглавы региона Павел Креков.



По его словам, соответствующий указ будет подписан в начале следующей недели.



В то же время П. Креков подтвердил, что проведение массовых мероприятий в новогодние праздники пройдет с ограничениями. К примеру, в школах и детских садах праздничные елки пройдут в пределах одного класса или группы.



Отмена концертов и спектаклей в регионе не запланирована. В то же время организациям будет рекомендовано отказаться от проведения корпоративов.



Напомним, с 29 октября 2020 года в Свердловской области были усилены ограничения. В частности, запрещена ночная работа кафе, ресторанов и развлекательных заведений.