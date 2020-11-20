Официальный курс доллара США снизился на 25 коп., евро — на 8 коп.

УрБК, Москва, 20.11.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 ноября 2020 года. Курс долл. США к рублю снизился на 25 коп., до 76,01 руб., а курс евро — на 8 коп., до 90,26 руб.