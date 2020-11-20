Официальный курс доллара США снизился на 25 коп., евро — на 8 коп.

УрБК, Москва, 20.11.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 ноября 2020 года. Курс долл. США к рублю снизился на 25 коп., до 76,01 руб., а курс евро — на 8 коп., до 90,26 руб.
УрБК, Москва, 11.11.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 ноября 2020 года. Курс долл. ...10.11.2020 Официальный курс доллара США снизился на 55 коп., евро — на 1,1 руб.
УрБК, Москва, 10.11.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 ноября 2020 года. Курс долл. ...09.11.2020 Официальный курс доллара США снизился на 24 коп., евро — на 14 коп.
УрБК, Москва, 09.11.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 ноября 2020 года. Курс долл. ...06.11.2020 Официальный курс доллара США снизился на 1,3 руб., евро — на 77 коп.
УрБК, Москва, 06.11.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 ноября 2020 года. Курс долл. ...03.11.2020 Официальный курс доллара США понизился на 57 коп., евро — на 41 коп.
УрБК, Москва, 03.11.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 ноября 2020 года. Курс долл. ...