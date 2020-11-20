Средние цены на огурцы в Свердловской области за неделю выросли на 8,46%

Средние потребительские цены на сахар-песок в Свердловской области со 2 по 9 ноября выросли на 3,82%, до 48,95 руб. за ...

Средние цены на сахар в Свердловской области выросли еще на 3,8%

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2020. Средние потребительские цены на сахар-песок в Свердловской области со 2 по 9 ноября ...

Средние цены на сахар в Свердловской области выросли еще на 3,8%

Средние потребительские цены на сахар-песок в Свердловской области с 26 октября по 2 ноября выросли на 2,54%, до 47,15 ...

Средние цены на сахар на Среднем Урале выросли еще на 2,5%

УрБК, Екатеринбург, 06.11.2020. Средние потребительские цены на сахар-песок в Свердловской области с 26 октября по 2 ...

Средние цены на сахар на Среднем Урале выросли еще на 2,5%

В Свердловской области за неделю цены на огурцы выросли на 6,5%, на помидоры — на 8,4%

Средние потребительские цены на огурцы и помидоры в Свердловской области с 14 по 21 сентября выросли на 6,53% и 8,48% ...