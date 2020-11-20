Средние цены на огурцы в Свердловской области за неделю выросли на 8,46%

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2020. Средние потребительские цены на огурцы в Свердловской области с 9 по 16 ноября выросли на 8,46%, до 79,34 руб. за кг, сообщает Свердловскстат.
Напомним, что в предыдущие три недели стоимость огурцов на Среднем Урале увеличилась на 3,39%, 5,9%% и 4,15% соответственно.
Также со 9 по 16 ноября в регионе подорожали яйца куриные (плюс 2,91%), лук репчатый (плюс 1,71%), помидоры свежие (плюс 1,58%), а также хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов (плюс 1,29%).
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