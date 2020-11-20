Среднесписочная численность сотрудников финансовых и страховых компаний на Среднем Урале сократилась на 8,4%

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2020. В сентябре 2020 года среднесписочная численность сотрудников в сфере «деятельность финансовая и страховая» в Свердловской области сократилась на 8,4% (до 30,1 тыс. человек) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат.
Среднесписочная численность сотрудников в сфере «строительство» снизилась на 4,4% (до 256,3 тыс. человек), в сфере «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» — на 4,9% (до 26,5 тыс.), «деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» — на 4,3% (до 39 тыс.).
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2020. В августе 2020 года среднесписочная численность сотрудников в сфере «деятельность ...19.08.2020 Среднесписочная численность трудоустроенных работников на Среднем Урале за год сократилась на 1,5%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций Свердловской области по ...19.08.2020 Среднесписочная численность трудоустроенных работников на Среднем Урале за год сократилась на 1,5%
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2020. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу ...28.02.2020 Среднесписочная численность свердловских строительных организаций за год сократилась на 4%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций в Свердловской области ...28.02.2020 Среднесписочная численность свердловских строительных организаций за год сократилась на 4%
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2020. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу ...