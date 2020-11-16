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16.11.2020

Тарифы на вывоз отходов в России вырастут на 4%

Тарифы на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов (ТБО) в России вырастут в среднем на 4%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Алексей Макрушин.

По его словам, тарифы планируется повысить с 1 июля 2020 года.

Ранее сообщалось, что на фоне экономических последствий пандемии коронавирусной инфекции уровень сбора платежей за вывоз и утилизацию ТКО упал. Часть региональных операторов оказалась под угрозой банкротства.

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