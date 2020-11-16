Ассоциация банков России предложила ЦБ создать централизованный механизм для борьбы с мошенниками

УрБК, Москва, 16.11.2020. Кредитные организации предложили ЦБ создать централизованный механизм борьбы с мошенниками, который позволит в пять раз ускорить реагирование на кражу денег и предотвратить их вывод со счета. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на имеющееся в их распоряжении письмо Ассоциации банков России (АБР) в регулятор.



Так, финансовые организации предлагают наладить обмен данными между банками напрямую, но через систему ЦБ.



Сейчас банки должны сообщать регулятору обо всех операциях с признаками совершенных без ведома клиентов через автоматизированную систему, а регулятор аккумулирует данные об атаках и возвращает их кредитным организациям в консолидированном виде. По словам вице-президента АБР Алексея Войлукова, время на такую обработку информации может исчисляться несколькими часами и даже днями, в то время как мошенник уже в течение часа снимает деньги с карты, на которую они были выведены, и вернуть их банк не сможет.



По оценке А. Войлукова, прямое взаимодействие позволит ускорить обмен информацией примерно в пять раз.



Эту инициативу поддерживают ВТБ, МКБ, Росбанк и «Тинькофф». В Банке России сообщили, что рассмотрят предложения рынка.



Отмечается, что, согласно данным ЦБ, общий объем операций без согласия клиентов за январь-июнь текущего года составил примерно 4 млрд руб. За весь 2019 год со счетов россиян украли 6,5 млрд руб.