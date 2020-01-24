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В Свердловской области с начала года зарегистрировали 3 тыс. самозанятых

24 январь 2020 (18:01)

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2020. С начала 2020 года в Свердловской области зарегистрировали 3 тыс. самозанятых. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики со ссылкой на замминистра инвестиций и развития Среднего Урала Евгения Копеляна.

«По оценкам экспертов, в Свердловской области применение налога для самозанятых может быть потенциально интересно от 30 тыс. до 50 тыс. человек. По данным налоговой службы, уже около 3 тыс. человек зарегистрировались как плательщики этого налога. Это достаточно простой режим, которым удобно пользоваться. Мы рассматриваем его как старт для людей, которые хотят попробовать себя в бизнесе, и, как следствие, ожидаем увеличение доли экономически активных жителей», — отметил Евгений Копелян.

Напомним, что с начала 2020 года еще в 19 российских регионах России (в том числе в Свердловской области) ввели специальный налоговый режим для самозанятых. До этого он действовал в качестве эксперимента только в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. С 1 января 2020 года самозанятые в этих субъектах РФ могут на добровольной основе зарегистрироваться и платить налоги через специальное мобильное приложение. Ставки по налоговому режиму составляют 4% от доходов, полученных от физлиц, и 6% — от юридических.

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