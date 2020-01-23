В Екатеринбурге полицейские изъяли партию немаркированных сигарет на сумму более 10,5 млн рублей

Фотография предоставлена пресс-службой УМВД России по Екатеринбургу

Фотография предоставлена пресс-службой УМВД России по Екатеринбургу

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2020. В Екатеринбурге сотрудники полиции совместно с бойцами ОМОН выявили крупный подпольный склад немаркированной табачной продукции. Он располагался на территории Чкаловского района в одном из боксов на улице Гаршина.Как сообщает пресс-служба городского УМВД, 14 января прибывшие на место проверки оперативники при осмотре помещения обнаружили и изъяли свыше 55 тыс. пачек немаркированной табачной продукции различных наименований. Она предназначалась для реализации на территории оптово-розничных комплексов. Кроме того, полицейские обнаружили бухгалтерские записи о ведении незаконного бизнеса и более 500 тыс. руб., предположительно полученных от данной деятельности.«Сотрудники полиции задержали предполагаемого организатора, 41-летнего местного жителя, который написал явку с повинной. В качестве индивидуального предпринимателя он не зарегистрирован, директором или учредителем юридического лица не является», — говорится в сообщении.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что на предпринимателе в одной из транспортных компаний города числится неполученный груз. При проверке были изъяты 12 тыс. пачек сигарет с признаками контрафактности. По предварительным данным, общая стоимость нелегального товара составляет более 10,5 млн руб.По данному факту возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки в особо крупном размере». До судебного разбирательства предполагаемый организатор будет находиться под подпиской о невыезде.В настоящее время оперативники устанавливают всех предполагаемых участников данной противоправной деятельности.