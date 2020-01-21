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В Екатеринбурге зарегистрировали более 5,6 тыс. заявлений о зачислении детей в первые классы

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2020. В администрации Екатеринбурга состоялся брифинг, посвященный старту второго этапа приемной кампании по зачислению детей в первые классы. Об этом говорится на сайте муниципалитета.



Начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева напомнила, что кампания началась 15 декабря 2019 года с приема заявлений от семей, имеющих право на получение мест в муниципальных образовательных учреждениях в первоочередном порядке.



По состоянию на 21 января 2020 года в образовательные учреждения уральской столицы подано 5 тыс. 631 заявление, из них 4 тыс. 320 — на детей, проживающих в одной семье и имеющих общее место жительства.



«С учетом 22 дополнительных мест в гимназии № 35 на 15 декабря 2019 года в школах Екатеринбурга было открыто 21 тыс. 324 места», — подчеркнула Е. Сибирцева.



По ее словам, прием юных екатеринбуржцев в первые классы осуществляют 158 школ мегаполиса, в том числе две новые школы: № 79 в микрорайоне Академический и № 215 в Солнечном.



Второй этап кампании, стартующий на следующей неделе, коснется детей, зарегистрированных на территории, за которой закреплена конкретная образовательная организация. Так, жители Верх-Исетского, Ленинского и Чкаловского районов уральской столицы смогут записать своих детей уже с 29 января 2020 года, Орджоникидзевского и Железнодорожного — с 30 числа, а горожане Кировского и Октябрьского районов — с 31 января. Прием заявлений во все школы города продлится до 30 июня 2020 года.

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