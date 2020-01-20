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Воспитанники секции греко-римской борьбы, подшефной компании «ФОРЭС», завоевали медали на соревнованиях в Челябинской области
20 январь 2020 (12:11)
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2020. Воспитанники секции греко-римской борьбы, которую поддерживает Каменск-Уральское подразделение ООО «ФОРЭС», завоевали золотую и бронзовую медали на соревнованиях в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Турнир среди юношей 2005-2006 годов рождения прошел в минувшую субботу, 18 января, в поселке Красногорский Челябинской области.
«В состязаниях участвовали более 200 борцов. Спортсмены съехались из Свердловской, Челябинской, Курганской, Оренбургской областей и Республики Казахстан. Дмитрий Колокольников из каменской секции греко-римской борьбы завоевал золото среди борцов весовой категории до 41 килограмма. Михаил Бирюков выиграл бронзу в весовой категории до 62 килограммов», — говорится в сообщении.
Каменск-Уральское подразделение ООО «ФОРЭС» регулярно помогает местной секции греко-римской борьбы. При поддержке компании в секции делают ремонт, обновляют спортивный инвентарь и форму борцов. Также воспитанники секции имеют возможность посещать областные и всероссийские соревнования.
Турнир среди юношей 2005-2006 годов рождения прошел в минувшую субботу, 18 января, в поселке Красногорский Челябинской области.
«В состязаниях участвовали более 200 борцов. Спортсмены съехались из Свердловской, Челябинской, Курганской, Оренбургской областей и Республики Казахстан. Дмитрий Колокольников из каменской секции греко-римской борьбы завоевал золото среди борцов весовой категории до 41 килограмма. Михаил Бирюков выиграл бронзу в весовой категории до 62 килограммов», — говорится в сообщении.
Каменск-Уральское подразделение ООО «ФОРЭС» регулярно помогает местной секции греко-римской борьбы. При поддержке компании в секции делают ремонт, обновляют спортивный инвентарь и форму борцов. Также воспитанники секции имеют возможность посещать областные и всероссийские соревнования.
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