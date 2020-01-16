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Госдума согласовала кандидатуру Михаила Мишустина на должность нового председателя правительства РФ

УрБК, Москва, 16.01.2020. Сегодня, 16 января, Государственная дума согласовала кандидатуру нового председателя правительства РФ. Им стал бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.



За его кандидатуру проголосовали 383 депутата. Воздержался 41 народный избранник.



Напомним, что накануне, 15 января, сразу после ежегодного послания российского президента Федеральному собранию было объявлено об отставке правительства РФ и его председателя Дмитрия Медведева в соответствии со статьей 117 Конституции РФ.



В дальнейшем президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с главой ФНС России Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя российского правительства.



«Заручившись согласием, он внес кандидатуру М. Мишустина на рассмотрение в Государственную думу», — сообщалось в официальном сообщении на сайте Кремля.



Позже глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин в закрытом режиме провел совещания с парламентскими фракциями перед голосованием Госдумы РФ по его кандидатуре на пост председателя правительства России.

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