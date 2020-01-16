Статьи
Ожидаемая валютная реакция
16 январь 2020 (15:29)
Неожиданное объявление об отставке российского правительства привело к колебаниям на финансовом рынке: котировки рубля в среду заметно ослабли по отношению к доллару США и евро. Однако, по мнению экспертов, факт отставки кабинета министров можно расценить как умеренно позитивный фактор для отечественного рынка акций и валюты.
По состоянию на 16.30 мск среды, 15 января, курс американского доллара к рублю вырос сразу на 30 коп. — до отметки 61,725 руб. за долл., а евро укрепился на 32,5 коп. — до уровня 68,725 руб. за евро. Также снижением отреагировал и российский рынок акций.
Напомним, что накануне вечером глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что кабинет министров подает в отставку в соответствии со статьей 117 Конституции РФ.
«В среду после заявления главы правительства РФ Дмитрия Медведева президенту Владимиру Путину об отставке правительства в полном составе российские биржевые индикаторы и рубль продемонстрировали умеренное снижение. Однако, на мой взгляд, отставка действующего правительства, при котором экономика седьмой год демонстрирует обморочный рост, является умеренно позитивным фактором для отечественного рынка акций и валюты», — подчеркнул в комментарии аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.
«Кандидатуру Мишустина можно расценить позитивно. Но в связи с тем, что правительство в России номинальное, важность этого назначения невысокая», — убежден трейдер иностранного банка.
Отметим, что к 23.49 мск среды курс доллара США к рублю восстановился до отметки 61,42 руб. за долл., а курс евро к рублю — до уровня 68,53 руб. за евро.
«В среду, 15 января, с утра ничто не предвещало политических сенсаций, пока к вечеру Россию и мир не сотрясла новость о неожиданной отставке правительства РФ, а также о предстоящем в России в сентябре референдуме по поправкам к Конституции. К закрытию торгов курс доллара США расчетами «на завтра», несмотря на громкие политические события, не изменился, затормозившись на уровне в 61,45 руб. за долл., а обменный курс евро продолжил рост и подорожал еще на 13 коп. (+0,2%), до 68,5 руб. за евро. На должность главы российского правительства президент РФ Владимир Путин предложил единственного кандидата ― главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Сегодня Госдума рассмотрит вопрос об утверждении предложенного президентом кандидата в должности. С очень высокой вероятностью он будет утвержден, но далее начнется не слишком спокойный для российских финансовых рынков период формирования нового правительства. Мы считаем, что при открытии торгов рубль может немного укрепиться в связи с ростом цены нефти. Пока сохраняем прогноз по курсу доллара США к рублю на уровне 61-62 руб. за долл. и по курсу евро ― 68-69 руб. за евро», ― считает заместитель руководителя «ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
«Из послания и смены кабинета не следует негативных сигналов в сторону бизнеса. Вечером стала известна кандидатура на пост премьера, фьючерсы и валютный рынок также отреагировали спокойно. Отчасти это связано с тем, что экономическая ситуация, созданная усилиями прежнего кабинета министров, инвесторов устраивает, а перемен к худшему не ожидается. От правительства ожидают реформ в социальной сфере, а госрасходы, прежде всего, приведут к увеличению доходов домохозяйств, стимулируют потребление», ― пояснил начальник управления операций на российском рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.
Отметим, что сегодня, 16 декабря, в 14.00 мск Госдума РФ рассмотрит вопрос о кандидатуре Михаила Мишустина на должность нового председателя российского правительства. Ранее Владимир Путин предложил кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность главы кабинета министров РФ.
«Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», ― говорится в официальном сообщении Кремля.
В качестве подтверждения позитивных настроений на рынке в четверг к 10.28 мск котировки доллара США к рублю выросли до уровня 61,53 руб. за долл. (+0,18%), а курс евро к рублю восстановился до отметки 68,58 руб. за евро (+0,08%).
«В принципе, в регулярной смене правительства, особенно при каждом изменении курса, нет ничего необычного. Но только не в России. Учитывая постоянство ключевых фигур на протяжении стольких лет, создавалось ощущение, что такой козырь, как отставка правительства, приберегается на крайний случай. И вот это уже вызывает определенную тревогу. В том числе это подтверждает и не очень выраженная пока реакция рынка. Его настроение могло бы быть более позитивным: смена правительства должна дать надежду, что состав его пополнится более деятельными людьми. Смена правительства, конечно, изменит лицо власти. Поменяется риторика, подкорректируются программы, перераспределятся сферы влияния. Но вряд ли она приведет к серьезной перемене экономического курса и к перелому вектора развития страны: не правительством они определяются, не ему их и менять», ― убежден аналитик ГК «Финам» Алексей Калачев.
По состоянию на 16.30 мск среды, 15 января, курс американского доллара к рублю вырос сразу на 30 коп. — до отметки 61,725 руб. за долл., а евро укрепился на 32,5 коп. — до уровня 68,725 руб. за евро. Также снижением отреагировал и российский рынок акций.
Напомним, что накануне вечером глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что кабинет министров подает в отставку в соответствии со статьей 117 Конституции РФ.
«В среду после заявления главы правительства РФ Дмитрия Медведева президенту Владимиру Путину об отставке правительства в полном составе российские биржевые индикаторы и рубль продемонстрировали умеренное снижение. Однако, на мой взгляд, отставка действующего правительства, при котором экономика седьмой год демонстрирует обморочный рост, является умеренно позитивным фактором для отечественного рынка акций и валюты», — подчеркнул в комментарии аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.
«Кандидатуру Мишустина можно расценить позитивно. Но в связи с тем, что правительство в России номинальное, важность этого назначения невысокая», — убежден трейдер иностранного банка.
Отметим, что к 23.49 мск среды курс доллара США к рублю восстановился до отметки 61,42 руб. за долл., а курс евро к рублю — до уровня 68,53 руб. за евро.
«В среду, 15 января, с утра ничто не предвещало политических сенсаций, пока к вечеру Россию и мир не сотрясла новость о неожиданной отставке правительства РФ, а также о предстоящем в России в сентябре референдуме по поправкам к Конституции. К закрытию торгов курс доллара США расчетами «на завтра», несмотря на громкие политические события, не изменился, затормозившись на уровне в 61,45 руб. за долл., а обменный курс евро продолжил рост и подорожал еще на 13 коп. (+0,2%), до 68,5 руб. за евро. На должность главы российского правительства президент РФ Владимир Путин предложил единственного кандидата ― главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Сегодня Госдума рассмотрит вопрос об утверждении предложенного президентом кандидата в должности. С очень высокой вероятностью он будет утвержден, но далее начнется не слишком спокойный для российских финансовых рынков период формирования нового правительства. Мы считаем, что при открытии торгов рубль может немного укрепиться в связи с ростом цены нефти. Пока сохраняем прогноз по курсу доллара США к рублю на уровне 61-62 руб. за долл. и по курсу евро ― 68-69 руб. за евро», ― считает заместитель руководителя «ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
«Из послания и смены кабинета не следует негативных сигналов в сторону бизнеса. Вечером стала известна кандидатура на пост премьера, фьючерсы и валютный рынок также отреагировали спокойно. Отчасти это связано с тем, что экономическая ситуация, созданная усилиями прежнего кабинета министров, инвесторов устраивает, а перемен к худшему не ожидается. От правительства ожидают реформ в социальной сфере, а госрасходы, прежде всего, приведут к увеличению доходов домохозяйств, стимулируют потребление», ― пояснил начальник управления операций на российском рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.
Отметим, что сегодня, 16 декабря, в 14.00 мск Госдума РФ рассмотрит вопрос о кандидатуре Михаила Мишустина на должность нового председателя российского правительства. Ранее Владимир Путин предложил кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность главы кабинета министров РФ.
«Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», ― говорится в официальном сообщении Кремля.
В качестве подтверждения позитивных настроений на рынке в четверг к 10.28 мск котировки доллара США к рублю выросли до уровня 61,53 руб. за долл. (+0,18%), а курс евро к рублю восстановился до отметки 68,58 руб. за евро (+0,08%).
«В принципе, в регулярной смене правительства, особенно при каждом изменении курса, нет ничего необычного. Но только не в России. Учитывая постоянство ключевых фигур на протяжении стольких лет, создавалось ощущение, что такой козырь, как отставка правительства, приберегается на крайний случай. И вот это уже вызывает определенную тревогу. В том числе это подтверждает и не очень выраженная пока реакция рынка. Его настроение могло бы быть более позитивным: смена правительства должна дать надежду, что состав его пополнится более деятельными людьми. Смена правительства, конечно, изменит лицо власти. Поменяется риторика, подкорректируются программы, перераспределятся сферы влияния. Но вряд ли она приведет к серьезной перемене экономического курса и к перелому вектора развития страны: не правительством они определяются, не ему их и менять», ― убежден аналитик ГК «Финам» Алексей Калачев.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Отставка правительства РФ привела к новому снижению рубля
- Президент РФ внес кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя правительства
- На торгах курс доллара США потерял 1 рубль, евро — 1,14
- На торгах курс доллара США повысился на 5 копеек, евро — на 8
- ООО КБ «Кольцо Урала»: рубль может окрепнуть до 31 руб. за долл. США