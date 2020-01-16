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В Нижнем Тагиле назначили общегородское собрание по «мусорной реформе»
16 январь 2020 (12:29)
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2020. В Нижнем Тагиле 24 января пройдет общегородское собрание, посвященное проведению «мусорной реформы». Мероприятие запланировано на 17.30 и состоится в актовом зале здания городской администрации.
На собрание приглашены представители управления Роспотребнадзора по Свердловской области, руководители регионального оператора по вывозу ТКО ООО «Рифей», «Облкоммунэнерго», а также РЭК Свердловской области, которая отвечает за формирование тарифов на сбор и вывоз отходов.
Как сообщается на странице движения «Тагил за перемены» в соцсети «ВКонтакте», организаторы совещания — городские активисты. Они намерены обсудить с профильными ведомствами и оператором результаты замеров твердых коммунальных отходов, которые формируются в Нижнем Тагиле, а также узнать планы насчет тарифной политики на 2020 год.
На собрание приглашены представители управления Роспотребнадзора по Свердловской области, руководители регионального оператора по вывозу ТКО ООО «Рифей», «Облкоммунэнерго», а также РЭК Свердловской области, которая отвечает за формирование тарифов на сбор и вывоз отходов.
Как сообщается на странице движения «Тагил за перемены» в соцсети «ВКонтакте», организаторы совещания — городские активисты. Они намерены обсудить с профильными ведомствами и оператором результаты замеров твердых коммунальных отходов, которые формируются в Нижнем Тагиле, а также узнать планы насчет тарифной политики на 2020 год.
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