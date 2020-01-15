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Процентные ставки по вкладам топ-10 российских банков снизились до 5,93% годовых





Согласно официальным данным Банка России, ранее — во второй декаде декабря 2019 года — максимальная процентная ставка по вкладам для физлиц в рублях составляла 6,06% годовых, а в третьей декаде — 6,01% годовых.



Как уточняет агентство «Прайм», предыдущий минимум ЦБ фиксировал во второй декаде ноября прошлого года, когда максимальная ставка по банковским вкладам в РФ составила 6,03% годовых.



Напомним, что в 2019 году Банк России несколько раз снижал ключевую ставку, которая является главным ориентиром для кредитно-финансовых организаций. В частности, 13 декабря совет директоров Центробанка РФ принял решение понизить ключевую ставку еще на 0,25 базисных пункта — до 6,25% годовых. Это стало пятым УрБК, Москва, 15.01.2020. Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших российских банках по итогам первой декады января 2020 года снизилась до 5,93% годовых.Согласно официальным данным Банка России, ранее — во второй декаде декабря 2019 года — максимальная процентная ставка по вкладам для физлиц в рублях составляла 6,06% годовых, а в третьей декаде — 6,01% годовых.Как уточняет агентство «Прайм», предыдущий минимум ЦБ фиксировал во второй декаде ноября прошлого года, когда максимальная ставка по банковским вкладам в РФ составила 6,03% годовых.Напомним, что в 2019 году Банк России несколько раз снижал ключевую ставку, которая является главным ориентиром для кредитно-финансовых организаций. В частности, 13 декабря совет директоров Центробанка РФ принял решение понизить ключевую ставку еще на 0,25 базисных пункта — до 6,25% годовых. Это стало пятым снижением ставки ЦБ в 2019 году.

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