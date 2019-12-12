Ставка на снижение

Фотография с сайта Банка России

В конце этой недели, 13 декабря, состоится декабрьское заседание Банка России, где будет решаться дальнейшая судьба ключевой ставки. По мнению финансовых аналитиков, скорее всего, ЦБ оставит показатель на прежнем уровне — 6,5% годовых. Однако не исключено, что регулятор может в очередной раз понизить его на фоне рекордного замедления темпов годовой инфляции в ноябре, которые впервые с начала этого года сократились до 3,5%.В целом аналитики в этот раз не ждут решительных шагов, большая часть экспертов уверена, что ключевая ставка Центробанка РФ останется на том же уровне либо будет немного скорректирована, хотя они признают, что есть объективные факторы в пользу ее дальнейшего снижения.Ранее, в октябре текущего года, Банк России понизил показатель сразу на 0,5% — до уровня 6,5% годовых. В итоге с начала 2019 года снижение составило уже 1,25%. Более того, в ноябре глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о том, что видит потенциал для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.«Какой будет наша денежно-кредитная политика в предстоящий период? С учетом известных на сегодняшний день факторов у нас остается потенциал для смягчения», — подчеркнула председатель Банка России, выступая в ноябре в Госдуме РФ.Хотя Эльвира Набиуллина пояснила, что Центробанк не будет принимать решения по ставке автоматически, пытаясь опустить ее как можно ниже. «Мы будем перед каждым советом директоров оценивать влияние на инфляцию наших прошлых решений по снижению ставки, данные о состоянии российской и мировой экономики, проинфляционные риски… и, конечно, решения по бюджетной политике», — сообщила в ноябре глава Банка России.Как отмечают аналитики, среди главных внутренних рисков для отечественной экономики Центробанк РФ считает значительную закредитованность и низкий уровень доходов населения. «Однако результаты «черной пятницы» продемонстрировали высокую потребительскую активность: объемы продаж на 20% превысили прошлогодние значения», — уточнил начальник управления операций на российском рынке ИК «Фридом Финанс» Гергий Ващенко.При этом большая часть экспертов уверены, что ключевая ставка ЦБ в декабре будет снижена с 6,5% до 6,25% годовых. По мнению аналитиков информационно-аналитического центра «Альпари», данное снижение стоимости денежной массы уже учтено в курсе российского рубля.«Банк России неоднократно озвучивал таргет по ключевой ставке в 6-7%. И, конечно, вряд ли в независимости Центробанка кто-то будет сомневаться. Однако недавно помощник Владимира Путина Андрей Белоусов допустил возможность понижения ключевой ставки Банка России до 5%. Вместе с тем, по его мнению, нельзя слишком быстро снижать ставку, потому что это вызовет спекулятивные ожидания и ожидания нестабильности. Потому что снижение ключевой ставки всегда вызывает риски сильного ослабления рубля. Белоусов подчеркнул, что снижение ключевой ставки также требует повышенной координации между ЦБ и Минфином», — пояснил УрБК руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.«На данном этапе на фоне замедляющейся инфляции, снижающихся инфляционных ожиданий и благоприятной внешней конъюнктуры у Банка России еще есть потенциал для смягчения денежно-кредитной политики, и на грядущем заседании, на мой взгляд, регулятор снизит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до — 6,25% годовых, а в 2020 году при сохранении текущих тенденций доведет ее до 6%», — считает аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.«Консенсус-прогноз экспертов сейчас разделился. На повестке два варианта: снижение ставки на 0,25%, до 6,25% годовых, и второй — сохранение на уровне 6,5% годовых. Мы не исключаем оба сценария, но реакция рынка все равно, скорее всего, будет нейтральной. При этом мы видим, что у Банка России есть все основания для смягчения на текущем заседании, учитывая динамику инфляции, инфляционных ожиданий, темпов экономического роста и умеренных внешних рисков. Даже если ЦБ РФ возьмет паузу и сохранит ставку на уровне 6,5%, то на рынке все равно сложится консенсус, что следующее снижение ставки произойдет в I квартале 2020 года, когда ожидается более глубокое снижение инфляции. Индекс потребительских цен в годовом выражении может опуститься ниже 3%», — сообщил УрБК начальник отдела экспертов фондового рынка «БКС Брокер» Василий Карпунин.О дальнейшем понижении ключевой ставки, по мнению экспертов, сигнализируют и рекордные темпы снижения годовой инфляции за ноябрь 2019 года, которые впервые с начала этого года сократились до 3,5%.«В ноябре 2019 года темпы годовой инфляции продолжили снижаться и сократились впервые с начала года до 3,5%. Напомним, что в октябре годовая инфляция составляла 3,8%, а в сентябре — 4%. При этом в сравнении с октябрьским уровнем потребительские цены в ноябре прибавили в темпах роста и увеличились с 0,1% до 0,3%. Мы полагаем, что на заседании 13 декабря ЦБ РФ может снизить ключевую процентную ставку, скорее всего, до 6,25% на фоне более медленных темпов инфляции», — уточнила заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.«Условия для продолжения цикла снижения ставки сохраняются, что связано с более сильным замедлением инфляции. В ноябре она упала до 3,5% при ожиданиях снижения до 3,6%. Это спровоцировало появление прогнозов замедления роста цен до 3,0%-3,1% на конец 2019 года. В целом если учитывать тенденцию сохранения реальной доходности рубля на уровне 2,75%-3,0%, то ЦБ РФ может снизить ставку еще на 25-50 базисных пунктов. Ставки межбанковского кредитования также указывают на высокие ожидания дальнейшего смягчения денежной политики», — пояснил УрБК ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.«Мы ожидаем понижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов — до 6% годовых, так как инфляция в конце этого года не будет соответствовать прогнозу ЦБ, а инфляционные риски стали еще слабее с тех пор, как регулятор в октябре принял решение о понижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов. Мы также ожидаем, что Центробанк сохранит нейтральный диапазон ключевой ставки 6-7%, но может допустить временный выход за его нижнюю границу, если будут сохраняться риски дезинфляции», — подчеркнул аналитик Sberbank CIB Николай Минко.«Если очередное — уже пятое за год — понижение ключевой ставки состоится, она может опуститься до уровня не более чем 6,25% годовых. В принципе у ставки ЦБ РФ есть потенциал для снижения — ранее звучали цифры в 6% и даже 5,5%, однако сам Центробанк дает долгосрочный прогноз по уровню инфляции в 4% и считает нормальным превышение ключевой ставки над инфляцией примерно в 200 базисных пунктов, что дает нам ориентир ключевой ставки на уровне 6% годовых», — пояснил УрБК заместитель председателя правления банка «НЕЙВА» Игорь Кошмин.Однако влияние на российский рубль, по мнению экспертов, в большей степени будут оказывать комментарии представителей Банка России, нежели само декабрьское решение по ключевой ставке.«Снижение ставки ЦБ РФ слабо отразится на позиции рубля по отношению к другим мировым валютам, поскольку будет небольшим, эти ожидания уже заложены в валютном курсе. Согласно нашим ожиданиям, до конца года доллар будет торговаться в диапазоне 63,5-64,5 руб. за долл. Предполагаемый курс евро на конец года: 70,3-71,7 руб. за евро. На следующий год средневзвешенный курс евро предположительно составит 73 руб. за евро, а предполагаемый курс американской валюты — 65 руб. за долл. Если говорить о дополнительных инвесторах, то по правилам рынка их приток увеличивается при повышении ставки. Если же ставка снижается, то инвесторы предпочитают фиксировать прибыль и искать потенциально более доходные рынки», — уточнил операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.«Не жду всплеска волатильности в рубле по итогам заседания ЦБ РФ. Курс USD/RUB при прочих равных может остаться в районе 63,5-64 руб. за долл. Что касается потенциального спекулятивного притока капитала в российские активы, то это может произойти лишь в случае очень «мягких» комментариев главы Банка России на пресс-конференции. То есть для условного продолжения роста ОФЗ (снижения их доходности к погашению) участникам необходимо получить более четкие сигналы о том, что на горизонте года ключевая ставка может упасть ниже 6%. На мой взгляд, пока это не является базовым сценарием», — убежден начальник отдела экспертов фондового рынка «БКС Брокер» Василий Карпунин.По мнению финансовых аналитиков, снижение ключевой ставки ЦБ до уровня 6,25% годовых — наиболее вероятный и реальный сценарий на ближайшую перспективу.«Есть еще интересы вкладчиков, которые стараются сохранить свои сбережения. Вместе с тем ключевая проблема российского бизнеса — это рентабельность в 5–6% на фоне слабого внутреннего спроса и стоимость кредитов от 9-10%. Поэтому мы не сильно удивимся, если в следующем 2020 году ключевая ставка достигнет 5% годовых. Если говорить о валюте, то на конец 2019 года мы должны ориентироваться на таргет в 63-65 руб. за долл. США», — подчеркнул в комментарии УрБК руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.Однако эксперты напоминают, что некоторое время назад глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор пока не находит оснований для пересмотра диапазона нейтральных ставок 6-7%.«В ЦБ прогнозировали, что в начале 2020 года инфляция может упасть ниже 3%, но это будет временным явлением. В течение года она вернется к целевым 4%. Кроме того, глава ЦБ также отмечала, что уже случившиеся снижения ставки начинают формировать некоторое инфляционное давление и может потребоваться какое-то время для оценки принятых мер. Поэтому вероятность смягчения на 25 базисных пунктов мы оцениваем выше 50%, а вот более агрессивному снижению на 50 базисных пунктов можно отвести лишь 25% вероятности», — уточнил ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.При этом эксперт считает, что российский регулятор пока не готов опускать ключевую ставку ниже 6% годовых, поскольку это может спровоцировать надувание кредитного «пузыря» и снизить финансовую дисциплину заемщиков.«Сам факт ожидания снижения ставки, как правило, провоцирует приток «горячих» денег. Однако эти деньги столь же активно выходят с рынка, когда цикл смягчения завершается или существенно замедляется. Для рубля важно сохранять положительную доходность (ставка ЦБ минус инфляция), чтобы он оставался интересным для нерезидентов, да и для внутреннего рынка. На текущий момент реальная доходность «россиянина» составляет 3%, что является редким явлением на глобальном поле, где чаще встречаются околонулевые или отрицательные доходности по валютам. Кроме того, по рублю почти нет каких-либо рисков дефолта. Внешний долг страны стал отрицательным, а бюджет и платежный баланс сохраняют положительное сальдо. Собственно говоря, беспокойство за судьбу долгового рынка также может сделать ЦБ более консервативным, так как слишком мягкая политика способна не только привести к надуванию кредитного «пузыря», но и к уходу долгосрочных инвесторов с рынка ОФЗ и корпоративных облигаций», — уверен Андрей Кочетков.Между тем ранее сообщалось о том, что Международный валютный фонд (МВФ) считает обоснованным дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ в течение 2020 года. «Значительное снижение ключевой ставки, предпринятое Банком России с июня 2019 года, стало адекватной реакцией на ослабление инфляционного давления. Обоснованным будет и дальнейшее снижение ставки в условиях прогнозируемого сохранения инфляции в течение 2020 года ниже целевого показателя», — убеждены в МВФ.